СГБ провела в Баку специальную операцию

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности (СГБ) провела 26 января 2017 года спецоперацию по задержанию гражданина Азербайджанской Республики Оджагова Джейхуна Ислам оглу, подозреваемого в религиозном экстремизме.

Об этом Report сообщили из отдела общественных связей Службы государственной безопасности.

Во время операции Дж.Оджагов оказал вооруженное сопротивление и в ответ на это был уничтожен специальной оперативной группой с использованием служебного оружия в установленном законодательством порядке.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.