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    СГБ провела в Баку специальную операцию

    Оказавший вооруженное сопротивление Джейхун Оджагов уничтожен

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности (СГБ) провела 26 января 2017 года спецоперацию по задержанию гражданина Азербайджанской Республики Оджагова Джейхуна Ислам оглу, подозреваемого в религиозном экстремизме.

    Об этом Report сообщили из отдела общественных связей Службы государственной безопасности.

    Во время операции Дж.Оджагов оказал вооруженное сопротивление и в ответ на это был уничтожен специальной оперативной группой с использованием служебного оружия в установленном законодательством порядке.

    Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 

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