СГБ провела в Баку специальную операцию

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности (СГБ) провела 26 января 2017 года спецоперацию по задержанию гражданина Азербайджанской Республики Оджагова Джейхуна Ислам оглу, подозреваемого в религиозном экстремизме.
Об этом Report сообщили из отдела общественных связей Службы государственной безопасности.
Во время операции Дж.Оджагов оказал вооруженное сопротивление и в ответ на это был уничтожен специальной оперативной группой с использованием служебного оружия в установленном законодательством порядке.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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