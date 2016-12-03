СГБ провела операцию, задержаны журналисты-рэкетиры

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием “рэкетских” изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства. Следствие проведено на основе поступивших обращений о том, что вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

По итогам проведенного Службой расследования возбуждено уголовное дело, к уголовной ответственности в качестве подозреваемых лиц привлечены главный редактор газеты "Bizim dövr" Сурхай Алиев и другие лица, действующие на основе его поручений.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.