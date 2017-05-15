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    СГБ приступила к расследованиям, связанным с распространением информации, составляющей государственную тайну

    Служба госбезопасности заявляет, что распространение подобной информации влечет уголовную ответственность в установленном законом порядке

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В последние дни некоторыми информационными сайтами распространяются сообщения о ряде лиц, тайно сотрудничавших с бывшим министерством национальной безопасности, или же их секретных псевдонимах.

    По факту в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики приступили к расследованию для проверки информации и вопросов, связанных с их распространением и источником разглашения.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

    Служба государственной безопасности заявляет, что информация о лицах, сотрудничавших или же сотрудничающих на конфиденциальной основе с разведывательными органами, органами контрразведки и структурами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является государственной тайной и распространение подобных сведений влечет уголовную ответственность в установленном законом порядке. 

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