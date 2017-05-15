СГБ приступила к расследованиям, связанным с распространением информации, составляющей государственную тайну

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В последние дни некоторыми информационными сайтами распространяются сообщения о ряде лиц, тайно сотрудничавших с бывшим министерством национальной безопасности, или же их секретных псевдонимах.

По факту в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики приступили к расследованию для проверки информации и вопросов, связанных с их распространением и источником разглашения.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

Служба государственной безопасности заявляет, что информация о лицах, сотрудничавших или же сотрудничающих на конфиденциальной основе с разведывательными органами, органами контрразведки и структурами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является государственной тайной и распространение подобных сведений влечет уголовную ответственность в установленном законом порядке.