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СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях

СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях.
Происшествия
10 января 2022 г. 11:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях.

Как передает Report, об этом распространил информацию отдел по связям с общественностью СГБ.

"В последнее время на некоторых платформах социальных сетей наблюдается деятельность ряда фейковых страниц и профилей, созданных с использованием названия Службы госбезопасности. Наличие таких случаев приводит к тому, что многие пользователи воспринимают эти аккаунты как официальные источники, и в результате материалы, размещаемые на этих ресурсах социальной сети, воспринимаются, как распространяемые со стороны СГБ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у СГБ существуют следующие официальные страницы: официальный сайт, страница в Facebook , страница в Twitter, страница в İnstagram, страница в Youtube. К СГБ относится информация, размещаемая только на этих ресурсах. Также в социальных сетях нет никаких профилей или аккаунтов, принадлежащих руководству СГБ Азербайджана.

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