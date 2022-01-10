СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях.

Как передает Report, об этом распространил информацию отдел по связям с общественностью СГБ.

"В последнее время на некоторых платформах социальных сетей наблюдается деятельность ряда фейковых страниц и профилей, созданных с использованием названия Службы госбезопасности. Наличие таких случаев приводит к тому, что многие пользователи воспринимают эти аккаунты как официальные источники, и в результате материалы, размещаемые на этих ресурсах социальной сети, воспринимаются, как распространяемые со стороны СГБ", - говорится в сообщении.