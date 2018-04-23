СГБ обнаружила место тайного проведения обрядов в Баку

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В результате совместных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности, МВД и Госкомитетом по работе с религиозными образованиями, в дачном Шихлар поселка Алят Гарадагского района Баку на дачном участке, принадлежащем гражданину АР Рахманлы Рахману, обнаружен тайный нетрадиционный молельный и учебный комплекс, созданный последователями нетрадиционного религиозного течения. В комплексе совершались обряды, к которым привлекались также малолетние дети.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной тремя структурами.

Было отмечено, что на территории незарегистрированной в соответствующем законом порядке "мечети", функционировавшей тайно, было обнаружено и изъято большое количество религиозной литературы, пропагандирующей религиозную рознь:

"Зафиксированные правонарушения были в соответствующем порядке задокументированы, деятельность в этом месте прекращена".

В настоящее время в Службе госбезопасности ведется расследование.