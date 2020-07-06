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СГБ о спецоперации в МИД Азербайджана

СГБ о спецоперации в МИД Азербайджана СГБ о спецоперации в МИД
Происшествия
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6 июля 2020 г. 15:50
СГБ о спецоперации в МИД Азербайджана

Как сообщалось ранее, на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) использовали должностные полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности, была изучена информация о присвоении государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности отдельных структур МИД, получении взяток в связи с различными направлениями деятельности, в том числе визовыми заявлениями иностранных граждан и совершении других противоправных действий. Были установлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий со стороны начальника управления по делам МИД, председателя тендерной комиссии Министерства Фархада Молла-заде, Заведующего хозяйственным отделом Управления делами Салима Ализаде и начальника Консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаева.

Кроме того, были выявлены обоснованные подозрения в получении регулярной взятки в обмен на незаконные действия начальником Консульско-правового отдела консульско-правового управления Министерства иностранных дел Нурупаша Абдуллаевым в связи с обеспечением выдачи иностранным гражданам визы для прибытия в Азербайджан.

По возбужденному в СГБ уголовному делу Фархад Молла-заде и Селим Ализаде по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики были привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, получения взятки, Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взятки.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

 

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