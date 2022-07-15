СГБ назвало причины ареста должностных лиц Государственного таможенного комитета

На основании поступившей информации о допущении незаконных действий, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджана, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, омрачающих деятельность государственных о

На основании поступившей информации о допущении незаконных действий, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджана, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, омрачающих деятельность государственных органов, проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, начатому 10 июня текущего года в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, об этом распространило заявление официальный сайт СГБ.

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