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СГБ назвало причины ареста должностных лиц Государственного таможенного комитета

СГБ назвало причины ареста должностных лиц Государственного таможенного комитета На основании поступившей информации о допущении незаконных действий, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджана, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, омрачающих деятельность государственных о
Происшествия
15 июля 2022 г. 17:56
СГБ назвало причины ареста должностных лиц Государственного таможенного комитета

На основании поступившей информации о допущении незаконных действий, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджана, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, омрачающих деятельность государственных органов, проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, начатому 10 июня текущего года в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, об этом распространило заявление официальный сайт СГБ.

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Версия на азербайджанском языке DTX Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxslərinin həbsinin səbəblərini açıqlayıb

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