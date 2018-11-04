СГБ: Ликвидированы два человека, оказавших вооруженное сопротивление при аресте

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности (СГБ) провела операцию в Гяндже.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

Информация о приобретении вооружения и взрывчатых веществ, планировании теракта на территории страны членами радикальной религиозной экстремистской группы Алекберовым Фамилем Фазиль оглы и Рзаевым Рустамом Рафаэль оглы была подтверждена проведенным расследованием, сотрудниками Службы госбезопасности были приняты незамедлительные меры.

Сообщается, что 4 ноября 2018 года в Гяндже во время операции по обезоруживанию и привлечению к уголовной ответственности был остановлен автомобиль в котором находились Р.Рзаев и Ф.Алекберов. Однако, они не подчинились законному требованию сдаться, открыли огонь из автоматического оружия, оказав вооруженное сопротивление. В качестве ответной меры спецгруппой СГБ Р.Рзаев и Ф.Алекберов были ликвидированы.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты как вещественное доказательство автомат "Калашников", боеприпасы для этого оружия, 1 ручная граната. Во время осмотра автомобиля, принадлежащего Фамилю Алекберову были обнаружены и изъяты как вещественное доказательство 3 штуки 200 граммовых тротиловых шашок и 3 электродетонатора для их запуска.

По факту начато уголовное дело и продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что СГБ задержала "поддельного представителя органов безопасности".