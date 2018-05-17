СГБ и Таможенный комитет провели совместную операцию

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности и Государственным таможенным комитетом, были обнаружены и изъяты ввезенные контрабандным путем в Азербайджан через азербайджано-грузинскую границу в обход таможенного контроля 500 000 штук поддельных акцизных марок, предназначенных для незаконного изготовления поддельных спиртных напитков.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ, во время расследования были установлены и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджанской Республики Мехтиев Интигам Гусейн оглы и Наджафов Руслан Гамза оглы, заказавшие поддельные акцизные марки, организовавшие тайный их ввоз и занимавшиеся незаконным оборотом поддельных акцизных марок в стране.

По возбужденному уголовному делу ведется расследование.

Незаконные деяния, наносящие преднамеренный урон здоровью граждан в Азербайджанской Республике, будут и впредь категорически пресекаться, говорится в сообщении.