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СГБ и МВД провели рейд в Лачыне, уничтожено 2,3 тонны растений конопли

СГБ и МВД провели рейд в Лачыне, уничтожено 2,3 тонны растений конопли Сотрудники Лачынского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) провели совместные мероприятия в Лачыне, в ходе которых были обнаружены растения конопли.
Происшествия
21 июля 2023 г. 09:51
СГБ и МВД провели рейд в Лачыне, уничтожено 2,3 тонны растений конопли

Сотрудники Лачынского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) провели совместные мероприятия в Лачыне, в ходе которых были обнаружены растения конопли.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В сообщении говорится, что в результате совместных мероприятий, на территории села Гарыгышлак, на берегу реки Хякяри, были обнаружены растения конопли.

Всего было выкорчевано и уничтожено путем сжигания 5 158 дикорастущих растений конопли общим весом 2 тонны 320 килограммов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX və polis Laçında birgə tədbirlər keçirib, çətənə bitkiləri aşkarlanıb

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