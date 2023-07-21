СГБ и МВД провели рейд в Лачыне, уничтожено 2,3 тонны растений конопли

Сотрудники Лачынского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) провели совместные мероприятия в Лачыне, в ходе которых были обнаружены растения конопли.

Сотрудники Лачынского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) провели совместные мероприятия в Лачыне, в ходе которых были обнаружены растения конопли.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В сообщении говорится, что в результате совместных мероприятий, на территории села Гарыгышлак, на берегу реки Хякяри, были обнаружены растения конопли.

Всего было выкорчевано и уничтожено путем сжигания 5 158 дикорастущих растений конопли общим весом 2 тонны 320 килограммов.