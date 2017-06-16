СГБ и МВД провели операцию в отношении лица, снявшего деньги со счета гражданина в Kapital Bank

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и министерства внутренних дел (МВД) провели операцию в отношении лица, снявшего деньги со счета гражданина в Kapital Bank.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте МВД.

Так, 11 мая текущего года жительница города Баку Гызгайыт Аббасова обратилась в 22 Отделение полиции Насиминского РУП и заявила о пропаже 207 манатов со счета в Kapital Bank.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги со счета Г. Аббасовой посредством интернета снял житель Газахского района Али Алиев, 12 июня он был задержан на территории Насиминского района и передан следствию.

По факту по статье 177 (кража) УК возбуждено уголовное дело.