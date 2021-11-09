СГБ и полиция провели операцию, есть задержанный

У жителя Джалилабадского района изъяты наркотики и боеприпасы

У жителя Джалилабадского района изъяты наркотики и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников Джалилабадского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель села Лякин Н.Иманов.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 15,465 г героина, 10,335 г метамфетамина, 1 пистолет марки "Макаров", 1 магазин для патронов, 2 патрона и 2 устройства ночного видения.