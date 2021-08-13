СГБ и МВД провели совместную операцию в Шуше, обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения боеприпасов, мин и других взрывчатых веществ.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения боеприпасов, мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в ходе очередных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Шушинского районного отдела полиции и соответствующих структур Cлужбы государственной безопасности, на территории города были обнаружены 1 пулемет, 1 автомат, 3 ручные гранаты, 1 гранатомет, 691 патрон и другие боеприпасы.