СГБ задержала человека, причастного к незаконным вооруженным формированиям за рубежом

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала человека, причастного к незаконным вооруженным формированиям за рубежом, передает Report .

В рамках спецоперации, проводимой Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) по противодействию международному терроризму, были выявлены обоснованные подозрения в участии в вооруженных конфликтах за пределами страны гражданина Азербайджана Османова Акифа Айдын оглу 1977 г.р..

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ.

Сообщается, что он был ранее задержан в Турции по подозрению в участии в вооруженной террористической организации, действующей на территории этой страны, но впоследствии освобожден ввиду отсутствия доказательств. При нем был обнаружен поддельный паспорт на имя гражданина Узбекистана Илйоржона Исанова.

В результате следствия по уголовному делу установлено, что Акиф Османов участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования "Азери Джамаат" в сирийском городе Атма, пройдя обучение в специальном тренировочном лагере, освоив правила применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Получены достоверные доказательства того, что Османов получил осколочное ранение в боях за поселок "Шейх Сулейман", и ему был выдан поддельный паспорт гражданина Узбекистана для того, чтобы он мог выехать в другие страны и уйти от уголовной ответственности.



Акиф Османов задержан в качестве подозреваемого по статьям 12.1 и 279.1 УК Азербайджана.



Расследование по уголовному делу продолжается.