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СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам

СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) расследует факты создания незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана радиопомех навигационным системам гражданских воздушных судов иностранных авиакомпаний и
Происшествия
19 октября 2023 г. 09:30
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) расследует факты создания незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана радиопомех навигационным системам гражданских воздушных судов иностранных авиакомпаний и ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполняющих полеты с использованием воздушного пространства страны.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ.

Отмечается, что в течение 2021-2023 годов активизация применения таких радиопомех сопровождалась прерыванием приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем радиолокационными станциями, расположенными вблизи этих территорий, созданием препятствий для приема сигналов, а также потерей навигационных сигналов на гражданских воздушных судах, пролетающих над Карабахским регионом, и тем самым были зафиксированы многочисленные преступные факты, которые могли привести к временной потере управления воздушными судами и авиакрушениям.

В рамках расследования находящегося в производстве Службы государственной безопасности уголовного дела по фактам терактов и других преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, было установлено, что наряду с другими специальными техническими средствами в распоряжении незаконных армянских вооруженных формирований, разоруженных в результате локальных антитеррористических мероприятий, находились комплексы радиоэлектронной борьбы иностранного производства "Поле-21М", а также "Репеллент-1", установленные на базе грузовиков, и РЭБ кустарного производства.

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Версия на азербайджанском языке DTX: "Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təyyarələrə radiomaneələr yaratdıqları komplekslər aşkarlanıb"

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