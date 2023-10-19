СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) расследует факты создания незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана радиопомех навигационным системам гражданских воздушных судов иностранных авиакомпаний и

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) расследует факты создания незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана радиопомех навигационным системам гражданских воздушных судов иностранных авиакомпаний и ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполняющих полеты с использованием воздушного пространства страны.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ.

Отмечается, что в течение 2021-2023 годов активизация применения таких радиопомех сопровождалась прерыванием приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем радиолокационными станциями, расположенными вблизи этих территорий, созданием препятствий для приема сигналов, а также потерей навигационных сигналов на гражданских воздушных судах, пролетающих над Карабахским регионом, и тем самым были зафиксированы многочисленные преступные факты, которые могли привести к временной потере управления воздушными судами и авиакрушениям.

В рамках расследования находящегося в производстве Службы государственной безопасности уголовного дела по фактам терактов и других преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, было установлено, что наряду с другими специальными техническими средствами в распоряжении незаконных армянских вооруженных формирований, разоруженных в результате локальных антитеррористических мероприятий, находились комплексы радиоэлектронной борьбы иностранного производства "Поле-21М", а также "Репеллент-1", установленные на базе грузовиков, и РЭБ кустарного производства.