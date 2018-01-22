СГБ Азербайджана раскрыла самую крупную контрабанду последних лет

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В ходе продолжающегося уголовного дела по факту манипуляций оборотом иностранной валюты и валютной контрабанды в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий 15-18 января 2018 года была раскрыта преступная сеть участников альтернативного валютного оборота под названием "черный рынок" и предотвращена незаконная деятельность.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности, названными лицами в 2017 году через границу Азербайджанской Республики тайно от таможенного контроля без декларации налично по частям были вывезены 80 миллионов 731.282,0 долларов, 5 млрд. 270.227.972,0 рублей, 248 тыс. 915 евро.

По уголовному делу по статьям 206.3.1, 206.3.2, 192.2 и др. УК АР за участие в названных преступных деяниях были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Мамедов Агиль Камандар оглу, Мустафаев Мустафа Абузар оглу и Бабаев Вугар Адалят оглу, а также гражданин Грузии Измайлов Мамед Гашим оглу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.