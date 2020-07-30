СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем

В результате контрразведывательных и следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения, что граждане Азербайджана Аббасгулиев Хабиб Абиль оглу и его супруга Аббасгулиева Ламия Эльхан гызы совершил

В результате контрразведывательных и следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения, что граждане Азербайджана Аббасгулиев Хабиб Абиль оглу и его супруга Аббасгулиева Ламия Эльхан гызы совершили госизмену в виде шпионажа.

Как передает Report, СГБ распространила в связи с этим официальную информацию.

Было установлено, что Хабиб и Ламия Аббасгулиевы, привлеченные к тайному сотрудничеству с зарубежными спецслужбами в обмен за материальный интерес, действуя во вред государству по поручениям, полученным в ходе тайных встреч с представителями спецслужб на территории различных стран, регулярно собирали и передавали им информацию, представляющую собой государственную тайну и др.

Хабиб и Ламия Аббасгулиевы были привлечены к уголовной ответственности по статье 274 (госизмена) УК АР, в отношении них принята мера пресечения - арест.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.