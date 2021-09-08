СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, лица, участвовавшие в составе незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства, были задержаны и привлечены

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, лица, участвовавшие в составе незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства, были задержаны и привлечены к ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, следствием установлено, что граждане Азербайджана Джумаев Мансур Мамедали оглу (1980 г.р.) и Джахангиров Насир Гачай оглу (1971 г.р.) за пределами страны участвовали в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики и государства пребывания.

На основании проведенных расследований стало известно, что Мансур Джумаев и Насир Джахангиров, покинув страну в 2011 году с целью присоединения к незаконному вооруженному формированию и нелегально проникнув на территорию иностранного государства, вступили в действующее там преступное сообщество, главарем которого является человек по религиозному прозвищу "Салахаддин". В составе преступного сообщества М.Джумаев и Н.Джахангиров участвовали в боевых учениях и операциях.

Мансур Джумаев и Насир Джахангиров привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством Азербайджана) УК АР, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия задержанные признали вину и раскаялись в содеянном.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.