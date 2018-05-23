СГБ арестовала иностранных киберпреступников

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Пресс-службы Службы госбезопасности и Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в информации говорится, что в период электронизации банковских данных и операций растут тенденции по присвоению банковских средств с использованием современных технологий.

В мае 2018 года поступила информация о нанесении местным банкам материального ущерба путем создания различных формальных компаний и открытия для них банковских счетов, перечислении киберпреступным путем миллионных средств через POS-терминалы азербайджанских банков со счетов иностранных банков на счета местных банков и далее на различные счета в странах СНГ, а также возвращением иностранным гражданам сумм средств, необоснованно поступивших в местные банки.

В результате неотложных мероприятий, проведенных СГБ и Палатой, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступных деяний гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович. Средства на их банковских счетах были заморожены, прекращено проведение посредством этих счетов соответствующих операций.

В отношении Лунина П.С. и Серба А.Б. возбуждено уголовное дело по статьям 177 (кража) и 272 (неправомерное завладение компьютерной информацией) УК АР. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

СГБ в настоящее время продолжает следственно-оперативные мероприятия.