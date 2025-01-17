Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима

Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителями бывшего армянского сепаратистского режима

Генеральной прокуратурой Азербайджана сформирована специальная группа государственных обвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, группа гособвинителей в составе 6 человек создана распоряжением Генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

В состав группы вошли старший помощник Генерального прокурора, советник юстиции Вюсал Алиев, помощник Генерального прокурора по особым поручениям, юрист II степени Тугай Рагимли, начальник отдела поддержки государственного обвинения в районных судах города Баку Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Насир Байрамов, прокурор отдела поддержки государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Фуад Мусаев, старший прокурор-методист отдела поддержки государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Вюсал Абдуллаев, прокурор отдела поддержки государственного обвинения в районных судах города Баку, младший советник юстиции Тарана Мамедова.

Напомним, сегодня в Баку начинаются судебные процессы по уголовным делам в отношении представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа, в том числе т.н. "госминистра" сепаратистов Рубена Варданяна.

Судебные заседания будут проходить в Бакинском судебном комплексе в поселке Говсан Сураханского района столицы.

Сначала состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна, Гарика Мартиросяна, Меликсета Пашаяна, Давита Аллахвердяна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна, Мадата Бабаяна, Василия Бегларяна и Эрика Газаряна. В 15:00 также состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.