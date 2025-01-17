Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима

Генеральной прокуратурой Азербайджана сформирована специальная группа государственных обвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.
Как сообщили Report в ведомстве, группа гособвинителей в составе 6 человек создана распоряжением Генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
В состав группы вошли старший помощник Генерального прокурора, советник юстиции Вюсал Алиев, помощник Генерального прокурора по особым поручениям, юрист II степени Тугай Рагимли, начальник отдела поддержки государственного обвинения в районных судах города Баку Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Насир Байрамов, прокурор отдела поддержки государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Фуад Мусаев, старший прокурор-методист отдела поддержки государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Вюсал Абдуллаев, прокурор отдела поддержки государственного обвинения в районных судах города Баку, младший советник юстиции Тарана Мамедова.
Напомним, сегодня в Баку начинаются судебные процессы по уголовным делам в отношении представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа, в том числе т.н. "госминистра" сепаратистов Рубена Варданяна.
Судебные заседания будут проходить в Бакинском судебном комплексе в поселке Говсан Сураханского района столицы.
Сначала состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна, Гарика Мартиросяна, Меликсета Пашаяна, Давита Аллахвердяна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна, Мадата Бабаяна, Василия Бегларяна и Эрика Газаряна. В 15:00 также состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.