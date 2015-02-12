​Севастопольский суд приговорил к 5 годам лишения свободы гражданина Азербайджана

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Гагаринский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 34-летнего уроженца и гражданина Азербайджана, не зарегистрированного на территории города Севастополя.

Как передает Report, об этом сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.

Он признан виновным в угрозе убийством, покушении на изнасилование и насилии сексуального характера.

В судебном заседании установлено, что потерпевшими являются две девушки, которые подверглись нападению злоумышленника летом 2014 года.

Суд согласился с доводами стороны государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Гагаринского района. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.