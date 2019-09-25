Сеть кондитерских в Баку оштрафована на 45 тыс. манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ЗАО AZZA протокол об административном проступке.

Как сообщает Report, согласно постановлению Сабаильского районного суда, компания была оштрафована на 45 535 манатов.

Суд принял решение основываясь на протокол Палаты по надзору за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Апелляционная жалоба на постановление Сабаильского районного суда была рассмотрена Бакинским апелляционным судом, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что созданная в 2008 году сеть магазинов AZZA занимается продажей кондитерских изделий и спиртных напитков. ЗАО включает 67 магазинов на территории страны.