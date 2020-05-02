Наверх

Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике

​Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике

Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сопроводила его во время появления на публике после долгого отсутствия.

Как передает Report , об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо сестры, лидера Северной Кореи сопровождали вице-председатель Центрального комитета Корейской коммунистической партии Пак Пон Джу, премьер-министр страны Ким Джэ Рён и другие высокопоставленные чиновники.

При этом, как отмечает южнокорейское агентство "Ёнхап", второго по важности человека в КНДР Чхве Рён Хэ на мероприятии не было.

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!