​Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сопроводила его во время появления на публике после долгого отсутствия.
Как передает Report , об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Помимо сестры, лидера Северной Кореи сопровождали вице-председатель Центрального комитета Корейской коммунистической партии Пак Пон Джу, премьер-министр страны Ким Джэ Рён и другие высокопоставленные чиновники.
При этом, как отмечает южнокорейское агентство "Ёнхап", второго по важности человека в КНДР Чхве Рён Хэ на мероприятии не было.
Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.