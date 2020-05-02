​Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике

Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон https://report.az/storage/news/0aebefafe76fd6426169ddd451387d5b/348ad2c0-529f-4f85-a134-24fdadbf2233_292.jpg

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сопроводила его во время появления на публике после долгого отсутствия.

Как передает Report , об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо сестры, лидера Северной Кореи сопровождали вице-председатель Центрального комитета Корейской коммунистической партии Пак Пон Джу, премьер-министр страны Ким Джэ Рён и другие высокопоставленные чиновники.

При этом, как отмечает южнокорейское агентство "Ёнхап", второго по важности человека в КНДР Чхве Рён Хэ на мероприятии не было.

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.