Сенатор: Франция, будучи страной, ответственной за нагорно-карабахское урегулирование, должна соблюдать дистанцию с Арменией - ИНТЕРВЬЮ

Париж. 7 декабря. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с членом группы дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции, членом комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, экс-министром обороны и госсекретарем юстиции, сенатором Жаном-Мари Бокелем.

- Как Вы решили вступить в группу дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции?

- Семь лет назад впервые посетив Азербайджан по приглашению посольства Азербайджана во Франции, я открыл для себя развивающуюся, современную страну и гостеприимный народ. Очень быстро мы вышли на связь с президентом и первой леди страны. Считая Азербайджан не идеальной, но исключительно интересной страной и чутко относясь к кровоточащей ране региона – нагорно-карабахскому конфликту, я решил вступить в группу дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции и стал членом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции. Посольство Азербайджана во Франции, не ограничиваясь своей миссией в Париже, выразила заинтересованность в углублении связей с городами, регионами и провинциями нашей страны.

Будучи мэром Мюлуза, я принимал непосредственное участие в укреплении этих связей. Наши двусторонние связи мы закрепили в хартиях о дружбе, наладили сотрудничество между университетами, а также в области культуры, организовали уголки Азербайджана в туристических экспозициях. В мою бытность мэром Мюлуза, мы побратались с азербайджанским городом Евлах, подписав соответствующую хартию о дружбе. Такая хартия была подписана и между городами Кольмар и Шеки. Азербайджанские музыкальные оркестры и танцевальные ансамбли выступали с концертами в городах Франции. Таким образом, азербайджано-французские связи – это глубокие и всесторонние отношения, охватившие широкие слои местного населения. Все это порождено обоюдным интересом, поэтому наши отношения искренни и открыты.

- Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на многолетние переговоры, конфликт все еще не нашел своей развязки. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет…

- Я бы очень хотел, чтобы Франция выполнила свою роль на посту сопредседателя и нагорно-карабахский конфликт был урегулирован. Каждый новоизбранный президент Франции усердствует в этом деле, проводит заседания, но едва дело близится к общему знаменателю, конфликт так и остается неразрешенным. Я очень сожалею по этому поводу. Для восстановления мира есть все необходимые составляющие, достигнуто согласие, просто политические силы должны откликнуться на это.

- Что же мешает этому?

- В этом сплетении многих элементов и трудной проблематики я бы не хотел назидать кого-то. Но надо признать, что во Франции много друзей армян. Я и сам выказываю дружеское отношение к Армении, то есть рад существованию такого государства. Однако считаю, что хорошо бы и Азербайджану иметь парочку друзей во Франции. Не следует все время критиковать Азербайджан. При желании в любой стране можно выискать то, за что стоит критиковать. Но нужно отмечать и хорошие стороны. Франция, будучи страной, ответственной за нагорно-карабахское урегулирование, должна соблюдать дистанцию с Арменией. Франция должна оставаться беспристрастной.

- Каково Ваше мнение по поводу нынешнего развития двусторонних отношений между нашими странами?

- Ожидая развязку нагорно-карабахского конфликта, мы должны развивать наши двусторонние отношения, особенно в сфере экономики. В связи с падением цен на нефть Франция оказалась в затруднительном положении, что отражается на сотрудничестве с другими странами. В Азербайджане нет проблем с этим. Во Франции рост цен на нефть, повышение налогов вкупе с другими элементами создало проблемы. Мы должны расширять наши двусторонние отношения в экономике, политике, культуре и других отраслях. Полагаю, Эммануэль Макрон был совершенно прав, обособив свой визит в Азербайджан от поездок в другие страны Южного Кавказа. Целесообразен и особый визит в Азербайджан, когда придет время. Мне кажется, Эммануэль Макрон посетит Азербайджан, поскольку Франция заинтересована в этом. Нет никакой причины откладывать его. Все это, в свою очередь, позитивно отразится не только на французско-азербайджанском сотрудничестве в политической, экономической и оборонной сферах, но и поспособствует тому, что Франция сыграет свою роль на посту сопредседателя Минской группы.

- Что Вы думаете по поводу "хартии о дружбе" между городами Франции и сепаратистами Нагорного Карабаха?

- В бытность главой Мюлузской администрации я добился подписания хартии о дружбе с одним из азербайджанских городов. Я – друг Азербайджана. По сути, с любым городом, даже в самых конфликтных местах можно подписать подобные хартии. Это не противозаконно. Это политический выбор. Однако мне кажется неверным подписывать хартии о дружбе с городами или селами Нагорного Карабаха, поскольку совместные заявления, визиты и флаги, как непременные атрибуты этих встреч, могут создать неправильное представление о признании территории, а это вовсе не так. Поскольку эта территория не признана международным сообществом. Будучи другом Азербайджана, могу сказать, что эти хартии не противозаконны, однако сомнительны. Я бы сказал, что подписание подобных хартий о дружбе является методом борьбы, в корне которых опять-таки лежит вопрос диаспоры. Вновь хочу отметить, что эти лица не должны мешать все в одну кучу.

- Каково Ваше отношение к критическим статьям в адрес Азербайджана?

- Французская пресса, сфокусировавшись на негативных аспектах, не затрагивает позитивные моменты, такие как прогресс, общество, свободы, роль женщин в обществе. Полагаю, такие недочеты могут иметь место по причине напряженности. Мы должны принимать это так как есть. Говоря "вы неверно поступаете", "поступаете плохо", мы не изменим их. Объясняя все это через коммуникации, и совершенствуя сферы, нуждающиеся в развитии, мы можем получить положительные результаты. Франция имеет связи с отнюдь не демократичными странами, такими как Саудовская Аравия и Китай. Франция сотрудничает с такими странами. Эти страны тоже подвергаются критике, но освещаются не только негативные их стороны.

Торговые отношения, обоюдные интересы и иные положительные стороны также освещаются во французской печати. Общаясь с журналистами, я говорю им, что вы вправе критиковать, но нужно различать зерна от плевел. Хорошо бы называть вещи своими именами. Поехать и увидеть все на месте, убедиться в реальном положении дел будет только на пользу. Отдаляясь от объективности, они делают вид, будто и не замечают старания молодого Азербайджана. Разумеется, Азербайджан – молодая республика и здесь есть много отраслей, нуждающихся в развитии. Народ Азербайджана лучше осведомлен об этом. По мере развития демократии, области прав человека и других сфер я, как друг Азербайджана, очень радуюсь этому.

- Что Вам особо запомнилось в Азербайджане?

- В ходе визитов в Азербайджан я посещал города, в которых компактно проживает еврейская община. Это поселок, где проживают горские евреи, это не просто какой-то квартал, в котором живут несколько евреев. Безусловно, евреи составляют малую часть, преимущественно, мусульманского населения Азербайджана. Это весьма символично, такого не встретишь в большинстве мусульманских стран. Это – реальность, достойная самых высших похвал.