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Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов

Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов "Наследникам погибших при крушении вертолета военнослужащих и раненым военнослужащим будут выданы единовременные страховые выплаты".
Происшествия
6 декабря 2021 г. 16:10
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
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"Наследникам погибших при крушении вертолета военнослужащих и раненым военнослужащим будут выданы единовременные страховые выплаты".

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.

Он отметил, что процесс выдачи единовременных выплат регулируется законом "Об обязательной государственной личной страховке военнослужащих".

По словам исполнительного директора, единовременные страховые выплаты рассчитываются по различным категориям: "Согласно закону, наследникам погибших на действительной военной службе военнослужащих предусмотрена страховая выплата в размере 11 тыс. манатов, за потерю 80-100% функций организма – 8 000 манатов, 60-80% - 6 600 манатов, 30-60% - 4 400 манатов, кроме того при получении тяжелых травм – 2 750 манатов, легких травм – 550 манатов.

Наследникам погибших при крушении вертолета шехидов будет выдана единовременная страховая выплата в размере 11 тыс. манатов, пострадавшие военнослужащие смогут получить единовременную страховую выплату сразу после установления степени инвалидности и травм.

Для получения единовременных страховых выплат наследники шехидов и пострадавшие военнослужащие могут обратиться в филиалы Государственной страховой коммерческой компании в столице и регионах, предъявив документы, подтверждающие смерть или инвалидность, а также наличие травм".

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Версия на азербайджанском языке Helikopter qəzasında şəhid olanların ailələrinə 11 min manat ödəniləcək

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