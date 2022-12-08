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Семья попала в ДТП на трассе Баку-Газах, есть пострадавшие

Семья попала в ДТП на трассе Баку-Газах, есть пострадавшие Семья, возвращавшаяся со свадьбы, попала в ДТП на участке трассы Баку-Газах, проходящей по территории Шамкирского района, есть пострадавшие.
Происшествия
8 декабря 2022 г. 04:21
Семья попала в ДТП на трассе Баку-Газах, есть пострадавшие

Семья, возвращавшаяся со свадьбы, попала в ДТП на участке трассы Баку-Газах, проходящей по территории Шамкирского района, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие произошло вблизи «Себет базары».

Перед находящимся в движении автомобилем марки «Mercedes» внезапно появился крупный рогатый скот. В этот момент водитель не справился с управлением и попал в аварию. В результате, пострадали водитель и пассажиры автомобиля - 10-летняя М.Сулейманзаде, 42-летняя С.Мамедова, 54-летняя С.Мамедова и 40-летняя Г.Мамедова.

Раненых госпитализировали, их состояние оценивается как нормальное и удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax yolunda toydan qayıdan ailə avtomobil qəzasına düşüb, xəsarət alanlar var

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