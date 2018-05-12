Семья попала в ДТП в Гёйчае, один человек погиб

Гёйчай. 12 мая. REPORT.AZ/ В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Гёйчае погиб один человек.
Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в селе Гарабаггал.
Автомобиль "ВАЗ-2106" столкнулся с грузовиком, в результате водитель легкового автомобиля Ровшан Шабиев скончался на месте. Его супруга – 50-летняя Рейхан Кескин гызы Шабиева и 17-летняя дочь Кямиля Шабиева госпитализированы в Гёйчайскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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