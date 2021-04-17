Семь пациентов с коронавирусом задержаны в общественных местах

Сотрудники органов внутренних дел 16 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 7 активных больных коронавирусом.

Сотрудники органов внутренних дел 16 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 7 активных больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули больных домой с соблюдением медицинских процедур, а также проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в МВД.