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Селим Муслимов нанес государству ущерб на 27 млн манатов

Селим Муслимов нанес государству ущерб на 27 млн манатов В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередной заседание суда над экс-министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Селимом Муслимовым.
Происшествия
15 августа 2022 г. 17:49
Селим Муслимов нанес государству ущерб на 27 млн манатов
Салим Муслимов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередной заседание суда над экс-министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Селимом Муслимовым.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева была объявлена часть обвинительного акта.

Согласно обвинению, в период работы С.Муслимова на министерском посту были допущены многочисленные злоупотребления по направлениям деятельности министерства.

В обвинительном акте отмечено, что С.Муслимов в общей сложности нанес государству ущерб на 27 млн манатов, из которых 20 млн уже компенсировал.

Кроме того, наложен арест на имущество экс-министра стоимостью 8 млн манатов.

Следующее заседание суда назначено на 29 августа.

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Версия на азербайджанском языке Səlim Müslümov dövlətə 27 milyon manat ziyan vurub - İTTİHAM AKTI

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