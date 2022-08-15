Селим Муслимов нанес государству ущерб на 27 млн манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередной заседание суда над экс-министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Селимом Муслимовым.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередной заседание суда над экс-министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Селимом Муслимовым.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева была объявлена часть обвинительного акта.

Согласно обвинению, в период работы С.Муслимова на министерском посту были допущены многочисленные злоупотребления по направлениям деятельности министерства.

В обвинительном акте отмечено, что С.Муслимов в общей сложности нанес государству ущерб на 27 млн манатов, из которых 20 млн уже компенсировал.

Кроме того, наложен арест на имущество экс-министра стоимостью 8 млн манатов.

Следующее заседание суда назначено на 29 августа.