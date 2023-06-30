Сели в Дашкесане привели к последствиям

Интенсивные ливни, обрушившиеся на Дашкесан около 20:00 вечера 30 июня, вызвали сильные разрушительные сели и половодье на реках.

Интенсивные ливни, обрушившиеся на Дашкесан около 20:00 вечера 30 июня, вызвали сильные разрушительные сели и половодье на реках.

Как передает западное бюро Report, в настоящее время сход селей наблюдается в городе Дашкесан, селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар, реки в этом районе вышли из берегов.

Серьезный ущерб нанесен дорожной инфраструктуре района, линиям электропередач, частным домам, посевным площадям, животноводческим и пчеловодческим хозяйствам.

Движение полностью остановлено на большинстве дорог, так как большие куски горных пород и грязевые массы сходят с гор на автомагистрали. Некоторые жилые дома затоплены.