​Селевые потоки снесли несколько мостов в Джалилабаде, связь с селами прервана

Баку. 31 октября. REPORT. AZ / В Джалилабаде не прекращающиеся со вчерашнего дня дожди парализовали несколько сел. Как сообщает Report, на территории района все еще продолжаются сильные дожди.

Селевые потоки нанесли серьезный урон хозяйствам жителей сел Албалан, Венлик, Огрубулаг, Буравар района. В результате разлива рек снесено несколько мостов, прервана связь с селами. В селе Джанган из-за обрушения опоры линии электропередачи напряжением 10 тыс. кВ прекращена подача электроэнергии.

В вечерние часы в водохранилищах Гёйтяпя и Мишарчай возникла опасная ситуация, которую устранили прибывшие на место рабочие и техника МЧС.