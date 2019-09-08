Селевые потоки нанесли ущерб Гёранбойскому району.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО «Азергиаз», селевые потоки около 6-ти часов утра повредили полиэтиленовую газовую трубу доставляющее газ в посёлок Вейсли, разделив составляющую часть трубы на две части.

В результате было приостановлена подача газа в эти часы. Однако после незамедлительных действий, около 2-х часов дня, подача газа для 2200 абонентов была восстановлена. В настоящее время, из-за селевых потоков и созданных ими заболоченности местности, 790 абонентов остаются без газа.