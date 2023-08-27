Сель вызвал последствия в Гёйчае, прервано сообщение с селом Ашагы Гарамарьям

Сель, сошедший накануне в Гёйчайском районе, вызвал ряд осложнений в пяти селах, в том числе Гарамарьям, Ашагы Гарамарьям, Гараязы, Гарабакгал и Быгыр.
Как сообщает верхнеширванское бюро
По словам первого заместителя главы ИВ Гёйчайского района Икрама Велиева, природное явление охватило пять сел. В результате схода селя в селе Ашагы Гарамарьям разрушено пять мостов.
В настоящее время подсчитывается размер нанесенного ущерба.
Отметим, что в результате схода селя пострадало большое количество объектов, домов и частных хозяйств.