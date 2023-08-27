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Сель вызвал последствия в Гёйчае, прервано сообщение с селом Ашагы Гарамарьям

Сель вызвал последствия в Гёйчае, прервано сообщение с селом Ашагы Гарамарьям Сель, сошедший накануне в Гёйчайском районе, вызвал ряд осложнений в пяти селах, в том числе Гарамарьям, Ашагы Гарамарьям, Гараязы, Гарабакгал и Быгыр.
Происшествия
27 августа 2023 г. 20:31
Сель вызвал последствия в Гёйчае, прервано сообщение с селом Ашагы Гарамарьям

Сель, сошедший накануне в Гёйчайском районе, вызвал ряд осложнений в пяти селах, в том числе Гарамарьям, Ашагы Гарамарьям, Гараязы, Гарабакгал и Быгыр.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, из-за разрушения моста в селе Ашагы Гарамарьям полностью прекращено сообщение с райцентром.

По словам первого заместителя главы ИВ Гёйчайского района Икрама Велиева, природное явление охватило пять сел. В результате схода селя в селе Ашагы Гарамарьям разрушено пять мостов.

В настоящее время подсчитывается размер нанесенного ущерба.

Отметим, что в результате схода селя пострадало большое количество объектов, домов и частных хозяйств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSel Göyçayda fəsadlar törədib, Aşağı Qaraməryəm kəndi ilə əlaqə tam kəsilib

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