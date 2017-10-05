Сель в Лянкяранском районе вызвал множество проблем и негативных последствий - ВИДЕО

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сель в Лянкяранском районе вызвал множество проблем и негативных последствий.

Как передает южное бюро Report, разрушено около 10 мостов.

Кроме того, на пролегающем через село Веледи отрезке дороги Алят-Астара, на мосту над Лянкяранчай в четырех местах образовались трещины.

В связи со стихийным бедствием в ИВ города Лянкяран прошло чрезвычайное заседание. Было отмечено, что в результате начавшихся со 2 октября проливных дождей реки Лянкяранчай, Гирдени чай, Виравул чай, Болади чай, Гумбашы чай вышли из берегов и затопили окрестные территории. Включая территорию города, жителей 34 домов в селах Сютамурдов, Гирдани, Шову и Нарбагы эвакуировали с помощью живой силы и техники Южного регионального центра МЧС и они размещены в домах родственников.

В селе Ашла разрушился железобетонный мост, в селе Вильван вышел из строя пешеходный мост, также разрушились железобетонный мост над рекой Болади и мост над рекой Хавзова.

В результате выхода из берегов реки Улумчай в селе Гирдани разрушился мост, соединяющий целый квартал с магистральной дорогой.

Селевые потоки в селе Шову разрушили два двухэтажных жилых дома и каменный забор.

Также затопило центр отдыха "Башару" и начальную школу в селе Тенгиван, рухнул электрический столб, снабжающий электроэнергией Лерикский район.

В то же время произошел оползень в горных селах Гегиран, Туадо, Белитон. Движение на дорогах ограничено. В селе Туадо рухнул железобетонный мост. В селе Гегиран пострадал один дом.

В нескольких местах сель смыл дорогу Гюнехир-Тюрканджил. На 18 км дороги Лянкяран-Лерик произошел оползень.

В результате выхода из берегов реки Лянкяран и магистрального коллектора пострадали свыше 150-ти домов и частных хозяйств в городе и 400 домов и частных хозяйств в селах.

Из-за аварии на Лянкяранской подстанции большая часть территории района была обесточена. Несмотря на проведение ремонтно-восстановительных работ, полностью устранить последствия аварии пока не удалось.

На данный момент дождь прекратился, скопившаяся в домах вода выкачивается и принимаются оперативные меры для ликвидации последствий стихийного бедствия.