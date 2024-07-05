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Сейсмослужба: Информация о разрушительных землетрясениях безосновательна

Сейсмослужба: Информация о разрушительных землетрясениях безосновательна 16:06
Происшествия
5 июля 2024 г. 17:02
Сейсмослужба: Информация о разрушительных землетрясениях безосновательна

Распространяемая в ряде СМИ информация о разрушительных землетрясениях, якобы ожидающихся в Азербайджане, не имеет под собой никаких научных оснований.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафиггызы.

"Через территорию Азербайджана проходит Альпийско-Гималайской складчатый пояс, в связи с чем не только наша страна, но и весь регион Южного Кавказа является сейсмически активным. Ежедневно в Азербайджане и других сейсмически активных регионах мира регистрируются сотни небольших толчков. Большинство этих землетрясений не доходят до поверхности Земли и не ощущаются. Тем не менее, на наших территориях периодически регистрируются толчки магнитудой 4-5, которые могут ощущаться людьми".

Она подчеркнула, что в течение года сейсмические станции регистрируют 4000-5000, а в некоторых случаях около 6000 землетрясений на территории республики.

"Что касается "прогнозов" о сильных и разрушительных землетрясениях в Азербайджане, хочу отметить, что это природное явление невозможно точно предсказать. Нигде в мире нет точного способа прогнозирования землетрясений. Причина в том, что очаги землетрясений расположены на больших глубинах. Поэтому "прогнозы" о сильных и разрушительных землетрясениях в нашей стране не имеют никаких научных и логических оснований, и гражданам не стоит проявлять беспокойство из-за подобных слухов", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Seysmoloji Xidmət: Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələ “proqnozlar”ının heç bir əsası yoxdur

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