Сейсмоцентр: В Загатальском районе произошло землетрясение магнитудой 5,5 - ВИДЕО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сейсмологический центр НАНА распространил официальный релиз по поводу землетрясения на северо-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт центра, толчки магнитудой 5.5 были зафиксированы на территории Загатальского района.

"Землетрясение произошло в 22:40 на глубине 12 километров", - говорится в сообщении центра.

Согласно же данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в 18 километрах к северу от Гахского района, на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощутили также жители Армении, Грузии и юга России.