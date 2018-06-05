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    Сейсмоцентр: В Загатальском районе произошло землетрясение магнитудой 5,5 - ВИДЕО

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сейсмологический центр НАНА распространил официальный релиз по поводу землетрясения на северо-западе страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт центра, толчки магнитудой 5.5 были зафиксированы  на территории Загатальского района. 

    "Землетрясение произошло в 22:40 на глубине 12 километров", - говорится в сообщении центра.      

    Согласно же данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в 18 километрах к северу от Гахского района, на глубине  10 километров. 

    Подземные толчки ощутили также жители Армении, Грузии и юга России.

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