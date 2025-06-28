О нас

Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением

Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением 12:43
Происшествия
28 июня 2025 г. 13:09
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением

После рейда Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге, в ходе которого были убиты два брата заместителя главного редактора "525-ci qəzet" Сейфаддина Гусейнли, его родные, проживающие в России, сталкиваются с давлением.

Как заявил Report Гусейнли, трагедия стала тяжелым испытанием, но он чувствует поддержку азербайджанского государства.

"Сразу после произошедшего со мной связались представители нескольких государственных структур. Мои родственники в России уже ощущают внимание и поддержку государства. Посольство Азербайджана, Генконсульство (в Екатеринбурге - ред.), а также Государственный комитет по работе с диаспорой держат ситуацию на контроле", - отметил он.

Он также сообщил, что его еще один родственник - Кямал Сафаров подвергся пыткам, а судьба некоторых членов семьи до сих пор неизвестна.

"Ведутся переговоры о выдачи тел погибших, но российская сторона выдвигает надуманные причины (для задержки выдачи тел - ред.). Они пытаются представить произошедшее как криминальные разборки. Распространяется ложная информация о том, что они умерли от сердечного приступа, в целом же с их стороны демонстрируется необъективное поведение. Родственники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся под давлением и в страхе", — отметил Гусейнли.

Напомним, 27 июня сотрудники ФСБ провели рейд в домах, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге. В результате были убиты три человека, еще несколько — задержаны. 28 июня МИД Азербайджана выступил с заявлением по данному инциденту.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada iki qardaşı öldürülən Seyfəddin Hüseynli: Digər yaxınlarımız hazırda təzyiq altındadır

Другие новости из категории

В Тертере сгорел амбар, уничтожено 2 500 тюков сена, погибли 3 коровы
В Тертере сгорел амбар, уничтожено 2 500 тюков сена, погибли 3 коровы
28 июня 2025 г. 10:36
МВД предупреждает: Вылезать из люка или окна автомобиля запрещено законом
МВД предупреждает: Вылезать из люка или окна автомобиля запрещено законом
27 июня 2025 г. 21:51
МЧС продолжает поиски упавшего в яму в Бинагади человека
МЧС продолжает поиски упавшего в яму в Бинагади человека
27 июня 2025 г. 21:06
Полиция за сутки нашла 9 пропавших без вести граждан
Полиция за сутки нашла 9 пропавших без вести граждан
27 июня 2025 г. 17:51
Экс-президент футбольного клуба Шахдаг Губа найден мертвым в Стамбуле
Экс-президент футбольного клуба "Шахдаг Губа" найден мертвым в Стамбуле
27 июня 2025 г. 16:37
В Гусаре граждане Азербайджана и Пакистана пострадали в ДТП
ФотоВ Гусаре граждане Азербайджана и Пакистана пострадали в ДТП
27 июня 2025 г. 16:36
Полиция за сутки задержала 84 разыскиваемых граждан
Полиция за сутки задержала 84 разыскиваемых граждан
27 июня 2025 г. 16:28
Генпрокуратура о пожаре в Азербайджанфильм: административное здание получило повреждения, склад разрушен
Генпрокуратура о пожаре в "Азербайджанфильм": административное здание получило повреждения, склад разрушен
27 июня 2025 г. 12:13
МВД и Госкомитет обратились к гражданам в связи с месяцем Мухаррам
МВД и Госкомитет обратились к гражданам в связи с месяцем Мухаррам
27 июня 2025 г. 11:58
МВД: За сутки задержан 47 подозреваемых в совершении различных преступлений
МВД: За сутки задержан 47 подозреваемых в совершении различных преступлений
27 июня 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi