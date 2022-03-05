Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии

Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии, принятого по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии, принятого по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

По ее словам, в связи с этим 11 марта состоится пресс-конференция с участием соответствующих руководящих лиц министерства.

Напомним, на заседании Милли Меджлиса 5 ноября 2021 года было принято решение об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы. Акт амнистии был принят по инициативе президента Ильхама Алиева.