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Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии

Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии, принятого по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Происшествия
5 марта 2022 г. 10:32
Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии

Сегодня завершается исполнение Акта об амнистии, принятого по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

По ее словам, в связи с этим 11 марта состоится пресс-конференция с участием соответствующих руководящих лиц министерства.

Напомним, на заседании Милли Меджлиса 5 ноября 2021 года было принято решение об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы. Акт амнистии был принят по инициативе президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Amnistiya Aktının icrası başa çatır

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