Сегодня вечером праздник Ид уль-Фитр, как выплатить закят?

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Одним из священных дней, праздников в исламском мире является Ид уль-Фитр. Он указывает на окончание месяца Рамазан.

Как сообщил в заявлении Report теолог Гаджи Фахри Садыгов, Закят-уль Фитр выплачивается главой семьи от имени родственников и родных, находящихся на его иждивении, накануне праздника Рамазан с момента захода солнца: "В переводе с арабского языка слово "Фитр" означает "Сотворение". То есть, постящийся мусульманин за время месяца Рамазан не ест и не пьет, и как-будто рождается заново.

После поста человек возвращается к ежедневному нормальному питанию. Есть несколько указаний накануне праздника и в праздничный день, о которых мы хотели бы рассказать. Каждый молящийся и немолящийся мусульманин обязан выплатить закят-уль-фитр".

Ф.Садыгов подчеркнул, что данную садаку следует отдать неимущим и бедным семьям: "Закят-уль-Фитр выдается в виде зерна, пшена, хурмы, изюма, риса, кукурузы в количестве 3 кг на человека. Хозяин дома также обязан выплатить закят за своего гостя, находящегося в его доме в указанное время. Явному грешнику (употребляющему алкоголь, играющему в азартные игры и т.д.) нельзя выплачивать закят-уль-фитр. Если садака будет отдана такому человеку, то закят следует заново выплатить бедному".

По словам теолога, человек, не имеющий достаточно средств для покрытия расходов семьи, считается бедным, и он не обязан выплачивать Закуят-уль-фитр: "В день праздника совершается праздничная молитва. Праздничный намаз лучше всего совершать в мечети в коллективной форме. Время праздничной молитвы - с восхода солнца до полудня. Одобрительным является то, что в день праздника мусульманин надевает новую одежду, душится и отправляется в мечеть, восхваляя Аллаха".

Согласно фетве Управления мусульман Кавказа (УМК), праздник Рамазан будет отмечаться 15 июня. Праздничный намаз будут совершаться в мечетях с 09:00".