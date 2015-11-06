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    Сегодня в суд будут доставлены лица, организовавшие ​акцию перед Сабунчинским РУП

    Вопрос об их аресте, взыскании штрафа или освобождении прояснится после решения суда

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Лица, задержанные прошлой ночью во время акции перед административным зданием Сабунчинского районного управления полиции (РУП) в поселке Бакиханова, сегодня будут доставлены в суд. 

    Об этом Report сообщили в Сабунчинском РУП. 

    "Вопрос об их аресте, взыскании штрафа или освобождении прояснится после решения суда", - заявили в управлении. 

    Отметим, что прошлой ночью в поселке Бакиханова города Баку прошла акция протеста. Верующие, которые протестовали против задержания заместителя председателя организации под названием "Движение мусульманского единства" Эльмана Гасымлы, собрались перед административным зданием Сабунчинского РУП в поселке Бакиханова. Несколько человек, требующих освобождения Э.Гасымлы, были задержаны полицией. 

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