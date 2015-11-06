Сегодня в суд будут доставлены лица, организовавшие ​акцию перед Сабунчинским РУП

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Лица, задержанные прошлой ночью во время акции перед административным зданием Сабунчинского районного управления полиции (РУП) в поселке Бакиханова, сегодня будут доставлены в суд.

Об этом Report сообщили в Сабунчинском РУП.

"Вопрос об их аресте, взыскании штрафа или освобождении прояснится после решения суда", - заявили в управлении.

Отметим, что прошлой ночью в поселке Бакиханова города Баку прошла акция протеста. Верующие, которые протестовали против задержания заместителя председателя организации под названием "Движение мусульманского единства" Эльмана Гасымлы, собрались перед административным зданием Сабунчинского РУП в поселке Бакиханова. Несколько человек, требующих освобождения Э.Гасымлы, были задержаны полицией.