Сегодня в Алжире пройдут президентские выборы

Президентские выборы, призванные положить конец затяжному и крайне острому общественно-политическому кризису, пройдут в четверг в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР).

Как передает Report, по их итогам станет известно имя преемника экс-президента Абдельазиза Бутефлики, правившего страной 20 лет и ушедшего в отставку в апреле 2019 года.

По данным специально созданного Независимого национального избирательного органа (ННИО), который осуществляет общее руководство и контроль за проведением выборов, свыше 24,4 млн алжирских граждан имеют право отдать свой голос за одного из кандидатов. Для обеспечения электорального процесса на всей территории республики открыты более 61 тыс. избирательных участков.

Конституционный совет допустил к выборам 12 декабря пятерых кандидатов: временного генерального секретаря партии "Национальное демократическое объединение" 60-летнего Азеддина Михуби, бывшего министра туризма, председателя политического движения "Аль-Бина" 57-летнего Абделькадера Бенгрину, двух бывших премьер-министров - 74-летнего Абдельмаджида Теббуна и 75-летнего Али Бенфлиса, а также кандидата от партии "Фронт будущего" 56-летнего Абдельазиза Белаида.