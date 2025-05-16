Состоялось последнее в 2025 году заседание Комиссии по вопросам помилования

Сегодня состоялось 7-е заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте за 2025 год.

Сегодня состоялось 7-е заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте за 2025 год.

Об этом Report сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.

Он отметил, что на последнем заседании комиссии за 2025 год было рассмотрено свыше 100 обращений.

Список обращений, получивших положительное заключение, будет представлен главе государства.

Отметим, что на заседаниях Комиссии по вопросам помилования за 2025 год в общей сложности рассмотрено более 800 обращений.

09:41

Сегодня состоится 7-е заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте за 2025 год.

Об этом Report сообщил член комиссии депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Он отметил, что сегодня состоится последнее в этом году заседание комиссии: "На заседании будут рассмотрены новые обращения, поступившие в комиссию, и подведены итоги. Список тех, кто получил положительное заключение, будет представлен президенту Азербайджана".

Отметим, что Комиссия по вопросам помилования провела 6 заседаний за 2025 год и рассмотрела более 700 обращений.