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Сегодня продолжится суд над Рубеном Варданяном

Сегодня продолжится суд над Рубеном Варданяном
Происшествия
6 февраля 2025 г. 07:00
Сегодня продолжится суд над Рубеном Варданяном

Сегодня продолжится судебное заседание по делу Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает Report, процесс продолжится в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

На заседании ожидается начало рассмотрения дела по существу, прокурор зачитает резолютивную часть обвинительного акта.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьям данного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam etdiriləcək

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