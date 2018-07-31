Сегодня ожидается великое противостояние Марса и Земли

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Красная планета (Марс) максимально приблизится к Земле.

Об этом Report сообщили в пресс-службе НАНА.

Расстояние сократится до 0.39 астрономических единиц или до 57,8 млн км. То есть Марс можно будет увидеть невооруженным глазом. Марс будет сиять на земном небе как очень яркая звезда красного оттенка - 2,8 звездной величины.

Нужно отметить, что в каждом противостоянии между Землей и Марсом расстояние между двумя этими планетами различается. Если противостояние происходит зимой, расстояние составляет 100 млн км, в конце лета - 50-60 млн км. Такое противостояние Марса происходит в среднем раз в 13-17 лет. В этом положении меняется его звездная величина и диаметр углов.

Предыдущее великое противостояние Марса наблюдалось 28 августа 2003 года. В тот раз расстояние между планетами сократилось до почти рекордных 55,8 млн км.

Следующее сближение Марса и Земли ожидается 16 октября 2035 года. В этом году противостояние совпадет с полным затмением Луны и продолжится 1 час и 44 минуты.