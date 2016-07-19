Начался суд над Талехом Багировым и Фуадом Гахраманлы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении арестованных в связи с Нардаранскими событиями председателя организации "Движения мусульманского единства" Талеха Багирова, заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы и еще 16 лиц - Расима Мирза Баба оглу Джабраилова, Закира Тапдыг оглу Мустафаева, Джаббара Амирхан оглу Джаббарова, Джахада Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиля Адиль оглу Абдулалиева, Агиля Азер оглу Исмаилова, Рамина Магеррам оглу Ярыева, Аббаса Абдулрахман оглу Гулиева, Ибрагима Мамед оглу Худавердиева, Этибара Расим оглу Исмаилова, Бахруза Рахиб оглу Аскерова, Али Хасрат оглу Нуриева, Алибалы Джавад оглу Велиева, Фархада Насраддин оглу Балаева, Аббаса Хафиз оглу Тагизаде и Аббаса Мамедбагир оглу Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Багирова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Затем было объявлено, что адвокаты обвиняемых Агиля Исмаилова и Джаббара Джаббарова не участвуют в процессе.

Судья заявил, что подготовительный процесс не может быть проведен, так как на процессе не участвуют все адвокаты.

Процесс будет продолжен во второй половине дня.

*** 10:18

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается судебный процесс по уголовному делу в отношении арестованных в связи с Нардаранскими событиями председателя организации "Движения мусульманского единства" Талеха Багирова, заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы и еще 16 лиц - Расима Мирза Баба оглу Джабраилова, Закира Тапдыг оглу Мустафаева, Джаббара Амирхан оглу Джаббарова, Джахада Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиля Адиль оглу Абдулалиева, Агиля Азер оглу Исмаилова, Рамина Магеррам оглу Ярыева, Аббаса Абдулрахман оглу Гулиева, Ибрагима Мамед оглу Худавердиева, Этибара Расим оглу Исмаилова, Бахруза Рахиб оглу Аскерова, Али Хасрат оглу Нуриева, Алибалы Джавад оглу Велиева, Фархада Насраддин оглу Балаева, Аббаса Хафиз оглу Тагизаде и Аббаса Мамедбагир оглу Гусейнова.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Аловсата Багирова.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. В результате операции были задержаны несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым - Расим Мирза Баба оглу Джабраилов, Закир Тапдыг оглу Мустафаев, Джаббар Амирхан оглу Джаббаров, Джахад Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиль Адиль оглу Абдулалиев, Агиль Азер оглу Исмаилов, Рамин Магеррам оглу Ярыев, Аббас Абдулрахман оглу Гулиев, Ибрагим Мамед оглу Худавердиев, Этибар Расим оглу Исмаилов, Бахруз Рахиб оглу Аскеров, Али Хасрат оглу Нуриев, Алибала Джавад оглу Велиев, Фархад Насраддин оглу Балаев, Аббас Хафиз оглу Тагизаде и Аббас Мамедбагир оглу Гусейнов. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен. Они обвиняются по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12, 29, 120.2.1, 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.12, 28, 214.2.1, 28, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 278, 279.1, 283.2.3 и 315.2 УК.

Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф.Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В его отношении выдвинуты обвинения по ст. 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и ст. 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.