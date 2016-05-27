Начался суд над бывшим начальником Управления комплекса площади государственного флага - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 10:05

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего начальника Управления комплекса площади государственного флага Рашада Мамедова, обвиняемого в мошенничестве, и задержанного вместе с ним Исфандияра Исфандиярова и Арзу Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе председательствует судья Аловсат Аббасов.

Отметим, что экс-начальник Управления комплекса площади государственного флага Рашад Мамедов, И.Исфандияров и А.Мамедов были задержаны в мае прошлого года. Решением Сабаильского районного суда в отношении обвиняемых в мошенничестве была избрана мера пресечения в виде ареста. Срок меры пресечения был несколько раз продлен.

4 марта этого года Сабаильский районный суд изменил меру пресечения в виде ареста в отношении А.Мамедова на домашний арест.

Эти лица обвиняются по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.