Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС

Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана проведет брифинг, на котором будут озвучены предварительные результаты расследования крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время тренировочных полетов на авиационном полигоне "Гараэй

Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана проведет брифинг, на котором будут озвучены предварительные результаты расследования крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время тренировочных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" в Хызинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На брифинге первый заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции 3-го класса Эльчин Мамедов, начальник Следственного управления Генпрокуратуры, главный советник юстиции Немат Авазов, заместитель начальника Следственного управления, руководитель следственной группы в связи с расследованием крушения вертолета, советник юстиции Санан Пашаев, старший помощник генпрокурора по особым поручениям, советник юстиции Турал Асланов, а также руководитель пресс-службы, младший советник юстиции Гюнай Салимзаде ответят на вопросы о случившемся.

30 ноября военный вертолет ГПС Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль генеральным прокурором.

С участием руководящих лиц Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов место происшествия было осмотрено, произведено изъятие "черного ящика" специалистами Министерства обороны.