Джахангиру Гаджиеву вынесен приговор - ОБНОВЛЕНО

***9:33

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора транспортного филиала банка Кянана Оруджева, бывшего директора Наримановского филиала банка и нынешнего председателя Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Мамеда Джахангирова и бывшего директора Бакинского завода по обработке орехов Азада Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемым вынесен приговор.

Приговором суда Дж.Гаджиев осужден на 15 лет лишения свободы.

Напомним, что прокурор попросил назначить наказание Дж.Гаджиеву в виде лишения свободы сроком на 17 лет, А.Султанову, И.Абдуллаеву, М.Джахангирову, К.Оруджову - по 8 лет, И.Гусейнову и Ю.Алекберову - 11 лет, А.Джавадову - 12 лет. Гособвинитель также потребовал лишить этих лиц права в течение 3 лет занимать руководящие должности в государственных и местных органах.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев и остальные 7 человек - бывшие директоры центрального филиала Межбанка И.Абдуллаев и Ю.Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, И.Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка К.Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка и нынешний председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank М.Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов А.Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Следствие по уголовному делу завершилось, обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, обвинительный акт по делу был утвержден 19 июля Генпрокуратурой Азербайджанской Республики и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Ю.Алекберова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста, остальные 4 человека находятся на свободе под залогом.