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Сегодня будет проведено очередное судебное заседание по делу Вагифа Хачатряна

Сегодня будет проведено очередное судебное заседание по делу Вагифа Хачатряна Сегодня будет проведено очередное судебное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в участии в геноциде, совершенном 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.
Происшествия
6 ноября 2023 г. 08:00
Сегодня будет проведено очередное судебное заседание по делу Вагифа Хачатряна

Сегодня будет проведено очередное судебное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в участии в геноциде, совершенном 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, процесс будет продолжен в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Отметим, что Вагиф Хачатрян обвиняется в участии в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских воинских формирований. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на сумму 130 800 манатов.

Вагиф Хачатрян 29 июля текущего года был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте при попытке выехать в Армению. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

22 сентября этого года обвиняемому Вагифу Хачатряну было вновь предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а 29 сентября предварительное следствие по уголовному делу было завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Vaqif Xaçatryanın növbəti məhkəməsi keçiriləcək

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